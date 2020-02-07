Экономика
REGNUMРФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа. Об этом 7 февраля журналистам объявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАССвчера в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество
В Китае количество жертв коронавируса превысило 700 человек
Количество погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 722 человек, сообщает Государственная комиссия по здравоохранению КНР.
Общество
В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере
На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Хоккей
На матче сборной России и Швеции ожидается аншлаг
На матче третьего этапа Еврохоккейтура между сборной России и Швеции ожидается аншлаг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Здоровье
Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Происшествия
Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене
69-летний житель Владивостока обвиняется в государственной измене. Россиянин Виктор Королёв обвиняется в государственной измене.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Валентина Юдашкина
Алла Пугачева вместе с внуками Валентина Юдашкина играет на пианино На встрече с друзьями Пугачева решила продемонстрировать свои навыки игры на пианино.
Культура
Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала
Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
Здоровье
В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса
В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса.
Экономика
Счетная палата усомнилась в прогнозе Минэкономразвития
Счетная палата считает обновленный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 1,9% в 2020 году слишком оптимистичным и видит риски его недостижения.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров.
Политика
Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тысячи лет
Израильские ученые нашли в одной из пещер на юге страны семена финиковой пальмы, которые были датированы началом нашей эры, то есть примерно 2 000 годами.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Происшествия
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище.
Общество
Исполнившей гимн Украины в нижнем белье Морозюк грозит тюремный срок до 3 лет
Несколько дней назад на своей странице в инстаграме девушка опубликовала видео, на котором исполняет гимн Украины в нижнем белье.
Общество
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Хоккей
Защитник «Тампы» Сергачев назвал Василевского лучшим вратарем в мире
Российский защитник клуба НХЛ "Тампа Бэй" Михаил Сергачев назвал своего одноклубника и соотечественника Андрея Василевского лучшим хоккейным голкипером в мире.