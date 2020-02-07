Экономика

REGNUMREGNUMРФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа. Об этом 7 февраля журналистам объявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.
ТАССвчера в 14:04

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Итогом переговоров президентов России и Белоруссии стало согласование условий поставок российского газа Минску

Эхо Москвы03:00

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 18:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:49, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество

В Китае количество жертв коронавируса превысило 700 человек

Количество погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 722 человек, сообщает Государственная комиссия по здравоохранению КНР.
РБК вчера в 19:27
Общество

В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом.
Новый День вчера в 00:04
Происшествия

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

News.ru 03:16
Хоккей

На матче сборной России и Швеции ожидается аншлаг

На матче третьего этапа Еврохоккейтура между сборной России и Швеции ожидается аншлаг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru 01:20
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Здоровье

Диетолог назвала главный симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказала о главном симптоме жировой болезни печени, а также объяснила, как правильно питаться человеку с таким диагнозом.
Вечерняя Москва 01:03
Происшествия

Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене

69-летний житель Владивостока обвиняется в государственной измене. Россиянин Виктор Королёв обвиняется в государственной измене.
Ореанда-Новости 06 февраля в 06:55
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Общество

Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Lenta.ru 01:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сыграла на пианино вместе с внуками Валентина Юдашкина

Алла Пугачева вместе с внуками Валентина Юдашкина играет на пианино На встрече с друзьями Пугачева решила продемонстрировать свои навыки игры на пианино.
Вокруг ТВ вчера в 08:20
Культура

Звезды «Друзей» появятся в продолжении сериала

Продолжение культового американского сериала "Друзья" с главными героями может быть снято в ближайшее время.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Здоровье

В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что В Китае нашли доступное лекарство от коронавируса.
Piter.tv 06 февраля в 12:49
Экономика

Счетная палата усомнилась в прогнозе Минэкономразвития

Счетная палата считает обновленный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 1,9% в 2020 году слишком оптимистичным и видит риски его недостижения.
BFM.ru 03:47
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров.
РБК вчера в 08:25
Политика

Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
REGNUM 02:50
Футбол

Хабиб поблагодарил Бензема за встречу с безногим мальчиком из Казахстана

Sport24.ru 01:56
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Наука

Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тысячи лет

Израильские ученые нашли в одной из пещер на юге страны семена финиковой пальмы, которые были датированы началом нашей эры, то есть примерно 2 000 годами.
Faktom 00:35
Политика

Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона

Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM вчера в 14:05
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Политика

Трамп уволил нескольких человек за показания против него

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Интерфакс 02:03
Происшествия

Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище.
Lenta.ru 04:37
Общество

Исполнившей гимн Украины в нижнем белье Морозюк грозит тюремный срок до 3 лет

Несколько дней назад на своей странице в инстаграме девушка опубликовала видео, на котором исполняет гимн Украины в нижнем белье.
Sport24.ru 03:31
Общество

Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей

Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
РИА Новости вчера в 21:26
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Хоккей

Защитник «Тампы» Сергачев назвал Василевского лучшим вратарем в мире

Российский защитник клуба НХЛ "Тампа Бэй" Михаил Сергачев назвал своего одноклубника и соотечественника Андрея Василевского лучшим хоккейным голкипером в мире.
РИА Новости вчера в 04:11
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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