Экономика

REGNUMREGNUMРФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа. Об этом 7 февраля журналистам объявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАССвчера в 14:04

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Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвы06:00

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 18:31
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:27, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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