Минск, 11 мая 2020, 14:33 — REGNUM Белоруссия обсуждает с РФ вопросы по корректировке условий кредитных соглашений на строительство БелАЭС. Об этом 11 мая заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк, сообщает БелТА.

РФ и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

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