Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальРФ и Белоруссия возобновят переговоры по газу

Белоруссия рассчитывает в январе возобновить переговоры по поставкам газа из России. Такое заявление сделал глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич.
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Белоруссия планирует возобновить переговоры по вопросу поставок российского газа до конца января, сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич, передает
 БелТА.
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Беларусь возобновит переговоры по поставкам газа из РФ в январе

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