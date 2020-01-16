с чего всё началось

Белоруссия рассчитывает в январе возобновить переговоры по поставкам газа из России. Такое заявление сделал глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич.

РФ и Белоруссия возобновят переговоры по газу

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