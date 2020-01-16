Энергетика
Нефтегазовая вертикальРФ и Белоруссия возобновят переговоры по газу
Белоруссия рассчитывает в январе возобновить переговоры по поставкам газа из России. Такое заявление сделал глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич.
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Армия и оружие
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Государственный секретарь США сделал неожиданное заявление, из которого следует, что Вашингтон готов "атаковать Россию" так же, как сделал это с Ираном, когда "ликвидировал" генерала Касема Сулеймани.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
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СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
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Как информирует Интерфакс, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.
Политика
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Бывший украинский лидер Петр Порошенко назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию угрозой для Украины.
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Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
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Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
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Партнерство Hyundai, Kia и Arrival — еще один пример того, как крупнейшие в мире автопроизводители вкладываются в стартапы для производства электромобилей, отмечает газета Financial Times.
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Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет сломался в воздухе
Поднявшись в воздух в 9.05 с аэродрома «Пулково» Airbus A320 долетел до середины Ладожского озера, а потом развернулся и взял курс на северную столицу.
Политика
Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым в Совете безопасности страны вводится должность заместителя председателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
На юге - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае температура в феврале может быть теплее обычной на один градус.
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Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
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Впервые создали робота из живых клеток
Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
Футбол
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Политика
Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Россия и США провели консультации по стратегической безопасности
Россия и США обсудили вопросы стратегической стабильности в рамках консультаций в Вене, сообщил в Twitter постпред при международных организациях Михаил Ульянов.
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Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
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Шоу-бизнес
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Экономика
В «Доме экономиста» обсудят перспективы мировой экономики в 2020 году
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