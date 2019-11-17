Политика

РЕН ТВРЕН ТВРФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект России и Кубы по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с кубинским руководством.
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Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Российская газета21:05

РФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог

РЕН ТВ21:01

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URA.Ru20:59

Россия и Куба намерены реализовать проект реконструкции кубинских железных дорог

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
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Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга с 31 августа 2011 года.
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Государство в Северной Америке
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