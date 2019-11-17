Политика
РЕН ТВРФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог
Совместный проект России и Кубы по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с кубинским руководством.
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Общество
В Киеве жители дома из-за отсутствия отопления перекрыли дорогу
Жители одного из домов Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления, передает «Киев оперативный».
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
В четверг, 14 ноября, толстый кот Виктор провел своё первое занятие в тренажерном зале под руководством тренера «Адмирала» Николая Пронина, пишет РБК.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Технологии
Google запустила бесплатную альтернативу SMS-сообщений
Разработчикам американской компании Google удалось запустить новую функцию, которая «убьет» привычные SMS-сообщения.
Фигурное катание
Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Экономика
Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Политика
Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Норвежец Фруде Берг, обвиняемый в России в шпионаже, вернулся на родину. Об этом сообщает местная газета VG.
Футбол
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
Хоккей
Свечников забил победный гол «Каролины» в матче с «Миннесотой»
Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Автором победного гола стал Андрей Свечников. Форвард был признан первой звездой матча.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Футболист Сан-Марино забил первый гол сборной за 6 лет
На 75-й минуте матча гол забил Бернарди,который стал первым домашним голом за 6 лет.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Политика
Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года
Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии.
Космос
Российские разработчики показали «детей-космонавтов» робота «Федора»
Политика
В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме
Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
Здоровье
Кардиолог объяснил опасность вейпов
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Наука
Ученые нашли самое мертвое место на Земле
Ученые нашли на Земле место, где полностью отсутствует биологическая жизнь из-за суровости природных условий.
Общество
В России снизился спрос на сигареты
Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Хоккей
Агент Друена оценил силовой приём Овечкина против своего клиента
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Авто
Китайцы представили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.