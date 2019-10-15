Политика
Будущее России. Национальные проектыРФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company заключили соглашение о совместной реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Благотворный визит: Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений во время визита Путина
Ореанда-Новости09:03
РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
Будущее России. Национальные проекты07:51
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Авто
Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара
Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара.
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Шоу-бизнес
Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса
Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Общество
В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог
Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Авто
Во Владивостоке выставили на продажу уникальный дизельный ВАЗ-2104
Накануне в Сети появились данные о продаже очень редкого универсала ВАЗ-2104 с дизельной силовой установкой.
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Армия и оружие
Москва раскрыла «основную договоренность» курдов и Дамаска в Сирии
Сирия договорилась с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории на севере страны.
Здоровье
Названы 12 изменений c телом, которые могут указывать на рак
Некоторые изменения, которые происходят с телом, могут сигнализировать о развитии онкологии.
Здоровье
Нижегородский Роспотребнадзор напомнил, как правильно мыть руки
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии Всемирного дня чистых рук напомнило, как правильно их мыть.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Японии число жертв тайфуна увеличилось до 66
Число погибших в результате последствий тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 66, при этом 15 человек считаются пропавшими без вести.
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина похвасталась тем, как выглядит в купальнике
Некоторые поклонники пожелали рассмотреть фигуру подробнее, и актриса вскоре предоставила им такую возможность.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за торговых споров
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году.
Армия и оружие
Военные США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
В сообществе словацких поклонников Volkswagen в социальной сети Facebook появились первые шпионские снимки серийного хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения.
Теннис
Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля из-за своей неготовности
Российский теннисист Даниил Медведев объявил о снятии с Кубка Кремля, который в эти дни проходит в Москве.