Политика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыРФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company заключили соглашение о совместной реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
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