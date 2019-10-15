Политика
Будущее России. Национальные проектыРФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company заключили соглашение о совместной реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
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Благотворный визит: Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений во время визита Путина
Ореанда-Новости09:03
РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ
Будущее России. Национальные проекты07:51
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Политика
Контактная группа по Донбассу не смогла договориться в Минске
Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов рассказал о том, как прошло заседание контактной группы по решению вопроса о разведении сил в Донбассе.
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Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС»
Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РИА Новости 06:16
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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
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Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
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Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Футбол
В штабе Болгарского футбольного союза проходят обыски
В штаб-квартире Болгарского футбольного союза проходят обыски.
Евро-футбол.ру 12:15
Транспорт
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
RT на русском 12:20
Общество
ГД приняла закон о выплатах пострадавшим дольщикам
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о выплатах пострадавшим дольщикам.
News.ru 07:57
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
VSE42.RU вчера в 06:46
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал
Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская в прозрачных штанах восхитила поклонников
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Наука
Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики
В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
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Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
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В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Lenta.ru 12:07
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Социолог Левада-центра Карина Пипия уверена, что переломным моментом в доминировании плохого отношения россиян к соседней стране стало избрание в апреле 2019 года Владимира Зеленского на пост президента и последующий за этим обмен удерживаемыми лицами.
ИжевскИнфо.РУ 03:36
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в результате ДТП
Пресс-служба правительства Республики Хакасия сообщила о гибели мэра города Абакан Николая Булакина.
Суть событий вчера в 07:36
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Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу
Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 вчера в 11:02
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
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Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
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Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58