Политика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыРФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company заключили соглашение о совместной реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.
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Россия и ОАЭ по итогам переговоров в Абу-Даби подписали пакет документов

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Благотворный визит: Россия и ОАЭ заключили ряд соглашений во время визита Путина

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РФ и ОАЭ заключили ряд соглашений в ходе визита в страну президента РФ

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«Росатом» и корпорация по атомной энергии ОАЭ договорились о сотрудничестве

РИА Новости07:48

РФ и ОАЭ подписали меморандум по энергетическому сотрудничеству

Интерфакс - Россия07:41
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Армия и оружие

Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Контактная группа по Донбассу не смогла договориться в Минске

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов рассказал о том, как прошло заседание контактной группы по решению вопроса о разведении сил в Донбассе.
Газета.Ru 11:17
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС»

Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РИА Новости 06:16
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МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Культура

Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ

Сам Леонид Парфенов заявил, что «остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным».
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Политика

В Сети высмеяли экипировку Зеленского во время поездки в Донбасс

РИА Новости 08:22
Политика

Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Общество

Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте

Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
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Футбол

В штабе Болгарского футбольного союза проходят обыски

В штаб-квартире Болгарского футбольного союза проходят обыски.
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Транспорт

В России запретят ездить на новых машинах без номеров

Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
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ГД приняла закон о выплатах пострадавшим дольщикам

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон о выплатах пострадавшим дольщикам.
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

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Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
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В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
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Похудевшая Лолита Милявская в прозрачных штанах восхитила поклонников

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Машинное обучение поможет найти новые ферромагнетики

В настоящее время физикам известно более 2500 ферромагнетиков, что автоматически делает их самым распространенным классом магнитных материалов.
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Телеканал «Россия» представляет сериал «Екатерина. Самозванцы»

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Двойной багажник получил Lada Largus

В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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В России стали чаще насиловать детей

В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
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Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Социолог Левада-центра Карина Пипия уверена, что переломным моментом в доминировании плохого отношения россиян к соседней стране стало избрание в апреле 2019 года Владимира Зеленского на пост президента и последующий за этим обмен удерживаемыми лицами.
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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в результате ДТП

Пресс-служба правительства Республики Хакасия сообщила о гибели мэра города Абакан Николая Булакина.
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Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
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Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
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Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
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В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
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