Политика
Газета.RuРФ и США не удалось согласовать позиции по договору по открытому небу
России и США не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу, из которого Вашингтон собирается выйти из-за "нарушений" со стороны Москвы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по завершении конференции государств-участников соглашения.
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Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Представители компании Mercedes показали на видео обновленную мультимедиа систему MBUX, которой обзаведется следующее поколение S-class.
Car.ru 08:29
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Наука
Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа
Специалисты считают, что камни доставлялись через территорию города недалеко от границы Англии и Уэльса.
Evo-rus.com 12:12
Экономика
Спрос на готовый бизнес упал на 32%
Спрос на готовый бизнес в России снизился на 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года, подсчитали аналитики сайта объявлений "Авито".
Газета.Ru 10:54
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Здоровье
Дагестан примет боровшихся с COVID-19 врачей на реабилитацию
Врачи, боровшиеся с распространением новой коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно пройти реабилитацию на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Газета.Ru 17:01
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Культура
Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе
Знаменитый во всем мире итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни, передает ANSA.
Live24 03:15
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Авто
Новый Lamborghini представят на следующей неделе
Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ вчера в 15:01
Армия и оружие
В ООН заявили о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что запрещенная в России организация «Исламское государство» продолжает наращивать возможности для возрождения своей подрывной деятельности на территории Сирии и Ирака, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 12:31
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Футбол
Игорь Федотов призвал отправить судью матча «Спартак» – «Тамбов» в ФНЛ
Российский футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судьи Владимира Москалева на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" – "Тамбов" (2:3).
BetOn 15:59
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 03 июля в 09:23
Футбол
«Севилья» обыграла «Эйбар» в матче Примеры
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Эйбар» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Чемпионат 18:00
Авто
Hyundai запустит в России продажу автомобилей без участия дилеров
Компания Hyundai в октябре 2020 года внедрит в России новую схему продаж, позволяющую покупать автомобили напрямую от производителя – петербургского завода «Хендэ Мотор СНГ».
Автоновости дня 04:03
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Авто
Назвали частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Второй ошибкой специалисты называют положение ноги водителя на сцеплении. Речь идет в первую очередь о начинающих водителях.
Evo-rus.com 13:53
Футбол
Форвард «Вердера» Клаудио Писсаро завершил карьеру в 41 год
Перуанский нападающий Клаудио Писсаро завершил карьеру. Форвард «Вердера» уходит из спорта в 41 год.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com 07:41
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Экономика
«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
"Русал" надеется на скорый созыв совета директоров "Норникеля" и ждет предложений от менеджмента компании по источникам покрытия убытков от предъявленного Росприроднадзором ущерба из-за аварии.
ТАСС 13:30
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52