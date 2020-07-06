России и США не удалось сблизить позиции по Договору по открытому небу, из которого Вашингтон собирается выйти из-за "нарушений" со стороны Москвы. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков по завершении конференции государств-участников соглашения.

РФ и США не удалось согласовать позиции по договору по открытому небу

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