Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу.В источнике
Царьград
Газета.Ru
Российская газета
РЕН ТВ
Lenta.ru
Московский Комсомолец
Профиль
RuNews24.ru
Вечерняя Москва
Комсомольская правда
Life.ru
Общественная служба новостей

С чего всё началось

РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС

США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей ее устранения, заявила представитель консультативного совета НАСА по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс.
РИА Новости20:06

Подробнее о событии

США и Россия приступили к совместному поиску утечки воздуха на МКС

РБК21:35

США и РФ создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха на МКС

Эхо Москвы21:13

США и Россия создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС

Коммерсантъ20:39

«Роскосмос» и НАСА создали рабочую группу по поиску утечки воздуха на МКС

RT на русском20:41

НАСА: Россия и США будут вместе искать причины утечки воздуха на МКС

Российская газета20:30

США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС

Lenta.ru20:22

РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС

РИА Новости20:06
Интересное

В России введут переходный период для регистрации M2M SIM-карт

Минцифры России введёт переходный период в течение трёх месяцев для возможности регистрации операторами связи М2М sim-карт (специальных sim-карт "Machine to machine", которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем - ред.) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости21:48

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе дисквалифицирован на три матча

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение дисквалифицировать защитника «Пари Сен-Жермен» Преснела Кимпембе на три матча, сообщается на официальном сайте организации.
Чемпионатвчера в 14:50