Энергетика

News.ruNews.ruРФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи

РФ и Саудовская Аравия договорились о необходимости продлить максимальный уровень снижения объёмов нефтедобычи в ОПЕК+ минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке. Условились, что нужно продлить [сокращение добычи нефти] как минимум на месяц.
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Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц

Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.
ТАСС03 июня в 07:24

Подробнее о событии

Россия, Саудовская Аравия и США обо всем договорились до встречи ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 02:25

РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи

News.ru03 июня в 07:51

Москва и Эр-Рияд согласовали продление майской квоты сокращения добычи на месяц

Газета.Ru03 июня в 08:11

Стало известно о договоренности Москвы и Эр-Рияда продлить квоту сокращения добычи нефти

Взгляд.ру03 июня в 07:56

Названы условия для проведения заседания ОПЕК+

REGNUM03 июня в 08:34

Источник сообщил о продлении договора России и Саудовской Аравии по нефти

Известия03 июня в 07:44

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц

ТАСС03 июня в 07:24
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы вчера в 14:04
1,4K
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Шоу-бизнес

Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом

Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
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Общество

Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС вчера в 11:31
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва вчера в 08:44
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Происшествия

СК предъявил обвинения еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма

Следственный комитет России предъявил обвинения по статье о реабилитации нацизма еще двум фигурантам дела о публикации нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
ФАН вчера в 12:00
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
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Футбол

Главный тренер «Спартака» провел первую тренировку после карантина

РИА Новости вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом

RuNews24.ru вчера в 02:24
4
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
124
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
3,2K
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Космос

«Протон-М», в котором нашли брак, после ремонта отправили на Байконур

Ракета-носитель "Протон-М", в которой ранее были обнаружены бракованные детали и которую пришлось возвращать с Байконура в Москву, отправлена на космодром для предстоящего пуска, сообщает пресс-служба Центра Хруничева.
РИА Новости 01:08
Политика

Кремль объяснил подключение правоохранителей к ЧП в Норильске

Lenta.ru вчера в 05:59
199
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Крыма и Кубани

АБН вчера в 00:25
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Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru 02 июня в 09:16
2K
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
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Армия и оружие

Минобороны усиливает войска на западном направлении

URA.Ru вчера в 23:40
Общество

В Миннеаполисе собрались «демонтировать» здание департамента полиции

Миннеаполис, США, 5 июня 2020, 07:10 — REGNUM Планы «демонтировать» здание департамента полиции в американском городе Миннеаполис рассматривают в его муниципальном совете, 4 июня сообщил на своей странице в Twitter член совета Иеремия Эллисон, отцом которого является генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон.
REGNUM 00:10
1
Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
12
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3K
Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Общество

5 июня россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Жители всей земли смогут увидеть полутеневое затмение Луны 5 июня.
Моя Москва.онлайн 01:19
2
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM вчера в 14:23
49
Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Известия 03 июня в 19:00
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
952
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости вчера в 02:53
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