Энергетика
News.ruРФ и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение нефтедобычи
РФ и Саудовская Аравия договорились о необходимости продлить максимальный уровень снижения объёмов нефтедобычи в ОПЕК+ минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке. Условились, что нужно продлить [сокращение добычи нефти] как минимум на месяц.
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Россия и Саудовская Аравия согласовали необходимость продления максимального уровня сокращения добычи нефти в ОПЕК+ как минимум на один месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.ТАСС03 июня в 07:24
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Москва и Эр-Рияд согласовали продление майской квоты сокращения добычи на месяц
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