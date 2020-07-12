Энергетика
РамблерРФ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти
Россия, Саудовская Аравия другие страны ОПЕК+ намерены обсудить увеличение добычи нефти с августа. Таким образом, будут пересмотрены введенные весной рекордные ограничения, сообщает Bloomberg. Видеовстреча планируется 15 июля.
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Экономика
Рынок российских акций завершил торги снижением индексов
Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
Финмаркет 11:59
Общество
В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета
Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время.
Российская газета 20:30
Происшествия
Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии
Спасатели обнаружили в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело пропавшей американской актрисы Наи Риверы, подтвердила в понедельник администрация местного шерифа в Twitter.
ТАСС 17:22
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
ТАСС 16:42
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 08:08
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Политика
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
В заявлении парламента отмечается, что вооруженные силы Египта имеют право вмешаться, если они увидят неизбежную угрозу безопасности двух стран – Египта и Ливии, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 20:40
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович бросила ради Павла Прилучного своего парня
Пользователи социальный сетей продолжают обсуждать роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного.
Pravda.Ru вчера в 11:53
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
Фото из томского морга сделал похоронный агент, заявил губернатор
Специальная комиссия в Томске выяснила, что скандальные фотографии из местного морга сделал сотрудник одной из похоронных компаний, его цели выяснят "компетентные органы", заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
РИА Новости 08:02
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 11:58
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Американские эксперты опубликовали статью, посвященную современному российскому военному самолету, способному дать достойный отпор неприятелю в Черноморском регионе.
Народные новости вчера в 13:52
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
Происшествия
Фургалу не грозит пожизненное заключение
Задержанному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное заключение. Об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.
Pravda.Ru 11:56
Общество
Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом из-за роста случаев заражения коронавирусом решил вновь ввести ряд ограничений.
РБК 21:02
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
Городская дума Южно-Сахалинска ушла на карантин по COVID-19
Коронавирусную инфекцию выявили у председателя городской думы Южно-Сахалинска и еще нескольких депутатов.
АСТВ 21:31
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
Хоккей
Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона
Задрафтованный «Айлендерс» вратарь Илья Сорокин подписал контракт до конца сезона-2019/20.
Спорт-Экспресс 19:58
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Политика
КНР раскритиковала США за позицию в отношении Южно-Китайского моря
Китай подверг во вторник критике госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о незаконности претензий Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря.
ТАСС 21:05
Общество
Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян
Граждане Российской Федерации смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.
Национальная служба новостей 13:21