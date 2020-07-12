Россия, Саудовская Аравия другие страны ОПЕК+ намерены обсудить увеличение добычи нефти с августа. Таким образом, будут пересмотрены введенные весной рекордные ограничения, сообщает Bloomberg. Видеовстреча планируется 15 июля.

РФ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти

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