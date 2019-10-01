Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.

Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

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