Армия и оружие
RT на русскомКоординационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.
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Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Происшествия
Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса могут открыть до конца недели
Долгожданное открытие станций Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" может состояться уже на этой неделе.
Peterburg2.ru 09:40
Политика
Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Футбол
Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
Спорт-Экспресс 07:10
Армия и оружие
Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции
Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение 01:32
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
Премьер Грузии призвал к улучшению отношений с Россией
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все шаги, направленные на улучшение отношений с Россией, в том числе восстановление прямого авиасообщения.
Московский Комсомолец 10:04
Политика
Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина
Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве.
Life.ru 04:42
Политика
Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН
Большинство академиков, член-корреспондентов и профессоров Российской академии наук (РАН) считают, что положение российской науки после реформы РАН 2013 года в целом ухудшилось.
ТАСС 08:33
Фигурное катание
Энберт приостанавливает участие в соревнованиях по заключению врачей
Спорт день за днем 09:15
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» во втором матче Юношеской лиги УЕФА
Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС 09:57
Гаджеты
C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv вчера в 13:35
Экономика
В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Происшествия
Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов
В Гонконге, где сегодня, 1 октября, в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов.
REGNUM 06:15
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Шоу-бизнес
Виктория Боня надела пышное платье на чужую свадьбу
Телевизионная ведущая и модель Виктория Боня пришла на свадьбу своих друзей, а именно, режиссера Гюляры Мелики в шикарном наряде.
Bimru.ru 29 сентября в 23:42
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Общество
Михаила Боярского уличили в нарушении ПДД, сообщили СМИ
Автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
Авто
Из УАЗ «Профи» сделали самосвал
Над новой версией УАЗ «Профи» заводчане трудились совместно с заводом спецтехники «Автофургон».
АвтоВзгляд 09:17
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54