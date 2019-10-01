Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомКоординационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.
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Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана»

РБК06:26

Россия сожалеет о срыве вывода беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан

REGNUM06:13

В Совфеде обвинили США в прикрытии террористов в Сирии

РИА Новости08:59

Рябков: Россия сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

ТАСС05:44

Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

RT на русском03:43

РФ и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря «Рукбан»

Московский Комсомолец04:27

Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии

Российская газета05:26
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:36, Вашингтон
Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

RT на русском 06:47
Экономика

В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика

Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Происшествия

Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве

Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Здоровье

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

РИА Новости вчера в 19:38
Транспорт

Станции Фрунзенского радиуса могут открыть до конца недели

Долгожданное открытие станций Фрунзенского радиуса "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" может состояться уже на этой неделе.
Peterburg2.ru 09:40
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Футбол

Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
Спорт-Экспресс 07:10
Армия и оружие

Танк не справился с возвышенностью на учениях в Швеции

Экипаж танка после выхода с равнинного участка оказывается перед своеобразным препятствием в виде возвышенности.
Военное обозрение 01:32
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Политика

Премьер Грузии призвал к улучшению отношений с Россией

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что приветствует все шаги, направленные на улучшение отношений с Россией, в том числе восстановление прямого авиасообщения.
Московский Комсомолец 10:04
Политика

Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве.
Life.ru 04:42
Политика

Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН

Большинство академиков, член-корреспондентов и профессоров Российской академии наук (РАН) считают, что положение российской науки после реформы РАН 2013 года в целом ухудшилось.
ТАСС 08:33
Фигурное катание

Энберт приостанавливает участие в соревнованиях по заключению врачей

Спорт день за днем 09:15
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM вчера в 04:12
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» во втором матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС 09:57
Гаджеты

C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv вчера в 13:35
Экономика

В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей

Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

В Гонконге, где сегодня, 1 октября, в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов.
REGNUM 06:15
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Шоу-бизнес

Виктория Боня надела пышное платье на чужую свадьбу

Телевизионная ведущая и модель Виктория Боня пришла на свадьбу своих друзей, а именно, режиссера Гюляры Мелики в шикарном наряде.
Bimru.ru 29 сентября в 23:42
Происшествия

В Новосибирске найдено тело пропавшей Натальи Устиновой

Сиб.фм 07:13
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Общество

Михаила Боярского уличили в нарушении ПДД, сообщили СМИ

Автомобиль народного артиста России Михаила Боярского увидели неправильно припаркованным в центре Санкт-Петербурга, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
Авто

Из УАЗ «Профи» сделали самосвал

Над новой версией УАЗ «Профи» заводчане трудились совместно с заводом спецтехники «Автофургон».
АвтоВзгляд 09:17
Кино

Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино

Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
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