Общество
REGNUMРФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. Об этом со ссылкой на министерство транспорта Турции сообщило агентство «Анадолу».
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Футбол
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей
RT на русском 12:59
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае.
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Авто
KIA привезет в Россию новый минивэн Carnival
Компания KIA Motors приняла решение привезти в Россию минивэн Carnival четвертого поколения.
Автостат вчера в 09:09
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Игры
Death Stranding стала доступна на PC
The GEEK 04:21
Общество
В Москве начался митинг против поправок к Конституции
Эхо Москвы 12:03
Авто
Honda Breeze обошел по продажам главного конкурента Toyota RAV4
По итогам июньских продаж, Breeze стал самым популярным иностранным кроссовером в Китае с результатом более 20 тысяч реализованных автомобилей и обошел Honda CR-V и Toyota RAV4, которые разошлись в количестве 18 тысяч и 15 тысяч единиц соответственно.
Letnews.ru 03:52
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:30
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Футбол
Подпалый: «Арсенал» заслуженно победил «Урал» в матче РПЛ
"Арсенал" в гостях победил "Урал" со счетом 3:1 во встрече 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 12:01
Авто
Mercedes официально представил AMG GT Black Series
Пакет Black Series предусматривает установку адаптивной системы демпфирования и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Car.ru 08:58
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Эффективная квота по сокращению производства сырья в августе составит около 8,5 млн баррелей в сутки Снижение ограничений добычи нефти, которые действовали в июне, не должно привести к увеличению экспорта, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК +.
РБК 11:22
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Армия и оружие
В Китае создали новую модификацию истребителя пятого поколения J-20
В Китае создана новая модификация истребителя пятого поколения J-20. Кроме этого, машина уже стала выпускаться серийно.
Военное дело 05:45
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Армия и оружие
Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор
Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
Известия 12:23
Культура
Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе
Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Орфей 08:46