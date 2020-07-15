с чего всё началось

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. Об этом со ссылкой на министерство транспорта Турции сообщило агентство «Анадолу».

Общество Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку. 20

Политика В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о несанкционированных акциях в Хабаровском крае. 4,8K

Политика В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17 В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс". 158

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 32

Авто Honda Breeze обошел по продажам главного конкурента Toyota RAV4 По итогам июньских продаж, Breeze стал самым популярным иностранным кроссовером в Китае с результатом более 20 тысяч реализованных автомобилей и обошел Honda CR-V и Toyota RAV4, которые разошлись в количестве 18 тысяч и 15 тысяч единиц соответственно. 1

Политика Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша. 683

Общество Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса Шествие "Бессмертного полка", как и традиционный парад в честь победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году оба мероприятия не удалось провести в этот день из-за пандемии коронавируса. 1K

Происшествия Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. 82

Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу Эффективная квота по сокращению производства сырья в августе составит около 8,5 млн баррелей в сутки Снижение ограничений добычи нефти, которые действовали в июне, не должно привести к увеличению экспорта, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК +. 2

Здоровье В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц 12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 183

Политика Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2» Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга. 538

Политика Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения. 34

Армия и оружие Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат. 5