Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. Об этом со ссылкой на министерство транспорта Турции сообщило агентство «Анадолу».

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Политика Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. 548

Общество Россиян, прилетающих вывозными рейсами, обязали соблюдать изоляцию Москвичи и жители Подмосковья, прибывшие в аэропорты столицы, смогут изолироваться дома, а прибывшие в Москву и региональные аэропорты жители других регионов - в обсерваторах. 5

Происшествия Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей. 7

Здоровье Число заразившихся COVID-19 свердловских медиков увеличилось в 3,5 раза По данным Фонда, на 15 июля 535 медиков получили страховые выплаты за то, что заразились COVID-19 на рабочих местах.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 19

Политика Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил об участии в четвтерг президента России Владимира Путина в церемонии закладки кораблей для Военно-морского флота России. 208

Здоровье 407 зараженных коронавирусом саратовцев скончались за период эпидемии Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 407 зараженных коронавирусом жителей Саратовской области скончались за период эпидемии от иных патологий.

Финансы Курсы иностранных валют вновь выросли Курсы иностранных валют на среду выросли по сравнению с показателями на вторник. Вчера курс доллара снизился на 0,48% — до 70,75 рубля.

Здоровье В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц 12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.

Политика Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней. 671

Авто ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое. 194