с чего всё началось

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время. Об этом со ссылкой на министерство транспорта Турции сообщило агентство «Анадолу».

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

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