Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРФ и Украина договорились продолжать переговоры по газовому вопросу

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что во время саммита "нормандской четверки" в Париже Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу. Витренко также отметил, что вопрос заключения транзитного контракта с Россией требует дальнейших переговоров.
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«Нафтогаз» сообщил о продолжении переговоров по транзиту газа с Россией

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