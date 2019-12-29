Политика
Московский КомсомолецНа переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний
В соответствии с ранее подписанным протоколом, новое соглашение о транзите природного газа между Россией и Украиной должно быть заключено до конца года, чтобы прокачка топлива осуществлялась с 1 января 2020 года в нормальном режиме.
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Здоровье
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова в разговоре с "Говорит Москва" рассказала, что принимать витамин D следует только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Политика
ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян
«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
В Химках обнаружены тела юноши и подростка
В подмосковных Химках были обнаружены тела 19-летнего юноши и 14-летнего подростка.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке
Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» в Сирии и Ираке.
Политика
Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост
При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
Единоборства
Федор Емельяненко посвятил победу над Джексоном своей дочери
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко посвятил победу над американцем Куионтоном Джексоном на турнире Bellator своей дочери Василисе.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных
Утверждалось, что американцы приехали в город, чтобы получить информацию от местных жителей, а потом якобы вступили в спор и драку с российскими военными.
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Общество
СМИ узнали о скорой отставке вице-президента Сбербанка
Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».
Политика
В рамках обмена на Украину вернулись 12 военных и 64 гражданских – СБУ
«В результате обмена на родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих, три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО (отдельных регионов Донецкой и Луганской областей) с 2015 года; 64 гражданских, 17 из которых содержались под стражей с 2015-2016 годов», — говорится в сообщении.
Происшествия
В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды
Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Общество
«Ростелеком» опроверг сведения об утечке данных с портала госуслуг
"Ростелеком" не нашел утечки персональных данных пользователей портала госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Хоккей
Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве
Кино
Комедию «Одесский пароход» покажут 1 января на канале «Россия 1»
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России
Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
Футбол
Роналду признан лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Гаджеты
В России стартовали продажи китайского флагмана Nubia Z20
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам
Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
Происшествия
В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в нападении на дом раввина
В американском штате Нью-Йорк полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении у дома раввина, сообщила полиция города Рамапо.