Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Вене продолжились украинско-российские переговоры по газу

В воскресенье, 29 декабря, в Вене возобновились переговоры России и Украины о транзите газа с 2020 года. "Цель - финализировать все договоры", - объявил в начале встречи глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон.
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Руководство «Газпрома» и украинской стороны прибыли на переговоры по газу

РБК12:41

Руководители «Газпрома» и украинских ведомств участвуют в переговорах по газу

Коммерсантъ11:04

Украинский министр сообщил о процессе подписания документов по газу

RT на русском07:43

На переговоры прибыли руководители «Газпрома» и украинских компаний

Московский Комсомолец10:31

Руководство «Газпрома» и украинских ведомств присоединились к переговорам по газу в Вене

ТАСС10:07

Украинский министр заявил о начале подписания контракта по газу

РИА Новости08:40

Руководство «Газпрома» и украинских компаний прибыло на переговоры в Вене

Известия10:51
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Коммерсантъ 12:58
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RT на русском 13:40
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В Москве началось прощание с Волчек

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Названы полезные свойства красной икры

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Обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся

Российская газета 09:04
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ВСУ с утра обстреливают Горловскую линию фронта

Под обстрелом оказались Старомихайловка и Горловская линия фронта.
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

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РИА Новости 08:21
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REGNUM 27 декабря в 08:42
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«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане

Газета.Ru 13:26
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Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Общество

В Гидрометцентре предупредили москвичей о метели в предновогодний день

В Москве в понедельник, 30 декабря, ожидается снег и порывы ветра до 18 м / с. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РБК 13:31
Армия и оружие

Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй

Армия США возвращает в строй свои зенитные ракетные комплексы «Мститель» («Avenger»), установленные на многоцелевых колёсных высокомобильных транспортных средствах «Хамви».
Военное обозрение 07:02
Армия и оружие

Журналисты рассказали, как террористы ИГ вступили в сговор с ПНС Ливии

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В Химках обнаружены тела юноши и подростка

В подмосковных Химках были обнаружены тела 19-летнего юноши и 14-летнего подростка.
Газета.Ru 13:17
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Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Столичный гастроэнтеролог рассказал о заболеваниях, при которых совсем нельзя пить спиртное — информирует «АиФ».
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Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

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Стал известен состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020

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Два крупных предприятия Дагестана включены в федеральный план приватизации

Махачкалинский морской торговый порт и Кизлярский коньячный завод включены в план приватизации на 2020-2022 годы.
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Экс-ведущий Top Gear объяснил плохое качество российских машин

Бывший ведущий популярной телепрограммы Top Gear объяснил неважное качество продукции российского автопрома отсутствием комфортных туалетов на заводах.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 27 декабря в 16:13
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Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы

Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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В Казахстане опубликовали поминутную хронологию авиакатастрофы

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Женская сборная России победила Финляндию на МЧМ

В третьем матче женского молодежного чемпионата мира сборная России со счетом 4:2 обыграла команду Финляндии.
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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

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