В воскресенье, 29 декабря, в Вене возобновились переговоры России и Украины о транзите газа с 2020 года. "Цель - финализировать все договоры", - объявил в начале встречи глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон.

В Вене продолжились украинско-российские переговоры по газу

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