Политика

RT на русскомRT на русскомРФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Об этом после неформального заседания Совета Безопасности ООН сообщил российский постпред Василий Небензя.
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с чего всё началось

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.
РИА Новостивчера в 17:49

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Небензя заявил об интересе ООН к новым фактам о химатаке в Сирии

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Небензя сравнил доклад о химатаках в Сирии с Шалтаем-Болтаем

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Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

РИА Новостивчера в 17:49

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Россия привела доказательства, что химатака в Думе была постановкой

РЕН ТВвчера в 19:54

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Вести.Ru01:56

Британия в СБ ООН раскритиковала Россию за созыв заседания по Сирии

Московский Комсомолецвчера в 16:14
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета вчера в 06:15
Политика

Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Известия вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
REGNUM 01:23
Происшествия

Москвич в ходе ссоры снял скальп с пожилой матери

В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 01:57
Армия и оружие

Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны Андрея Равкова на пост госсекретаря Совета безопасности.
Коммерсантъ вчера в 05:55
Футбол

Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 02:39
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл

RT на русском 01:31
Экономика

«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
ТАСС 01:08
Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Теннис

Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open

Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. Мария пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.
Спорт-Экспресс вчера в 22:19
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Здоровье

Минздрав выпустит экспресс-тест на выявление опасного вируса из КНР

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России в феврале представит экспресс-тест для обнаружения коронавируса из Китая .Об этом сообщил замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.
РЕН ТВ 02:19
Политика

Путин внес в Госдуму поправки к Конституции

Президент России Владимир Путин внес документ с поправками к Конституции в Госдуму.
МР7.ру вчера в 09:10
Авто

Раскрыты особенности новой Skoda Octavia

В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Daily-Motor.Ru вчера в 08:10
Общество

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе

По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Ридус вчера в 13:38
Здоровье

Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 18 января в 22:17
Происшествия

Названа возможная причина пожара в Томской области

Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Профиль 02:12
Экономика

В Европе сняли аресты с активов «Газпрома»

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры.
Известия вчера в 12:37
Общество

Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
РБК 02:08
Экономика

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний

PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Коммерсантъ вчера в 12:30
Общество

Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения

Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
РЕН ТВ 19 января в 18:38
Происшествия

В Петербурге девушку убило током у фонарного столба

REGNUM 01:24
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Политика

Трамп назвал США лучшими во Вселенной перед поездкой на ВЭФ в Давосе

Президент США Дональд Трамп назвал США «номером один во Вселенной» и пообещал вернуть в Соединенные Штаты «миллиарды долларов» после поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.
Известия вчера в 20:51
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