Политика
RT на русскомРФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Россия привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Об этом после неформального заседания Совета Безопасности ООН сообщил российский постпред Василий Небензя.
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с чего всё началось
Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.РИА Новостивчера в 17:49
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Британия в СБ ООН раскритиковала Россию за созыв заседания по Сирии
Московский Комсомолецвчера в 16:14
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Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
В Якутии стая собак напала на ребенка
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Происшествия
Москвич в ходе ссоры снял скальп с пожилой матери
В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны Андрея Равкова на пост госсекретаря Совета безопасности.
Футбол
Александр Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи" на правах аренды, сообщается в официальном аккаунте черноморского футбольного клуба в Twitter.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием «скорой» в Марий Эл
Экономика
«Мечел» не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге
"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте.
Происшествия
Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок
Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Теннис
Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open
Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту. Мария пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Здоровье
Минздрав выпустит экспресс-тест на выявление опасного вируса из КНР
Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России в феврале представит экспресс-тест для обнаружения коронавируса из Китая .Об этом сообщил замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к Конституции
Президент России Владимир Путин внес документ с поправками к Конституции в Госдуму.
Авто
Раскрыты особенности новой Skoda Octavia
В конце осени прошлого года фирма начала сборку нового поколения популярных автомобилей модели Skoda Octavia.
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя к 13,5 года тюремного заключения по делу о взяточничестве.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Томской области
Пожар в частном жилом доме в Томской области мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Экономика
В Европе сняли аресты с активов «Газпрома»
С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры.
Общество
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 1957 года
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1957 года для 21 января.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Общество
Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения
Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Трамп назвал США лучшими во Вселенной перед поездкой на ВЭФ в Давосе
Президент США Дональд Трамп назвал США «номером один во Вселенной» и пообещал вернуть в Соединенные Штаты «миллиарды долларов» после поездки на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.