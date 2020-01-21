Политика
RT на русскомРФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Россия привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Об этом после неформального заседания Совета Безопасности ООН сообщил российский постпред Василий Небензя.
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с чего всё началось
Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.РИА Новостивчера в 17:49
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Постпред Великобритании раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза ООН по Сирии
Комсомольская правдавчера в 22:26
Британия в СБ ООН раскритиковала Россию за созыв заседания по Сирии
Московский Комсомолецвчера в 16:14
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Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой через литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Происшествия
СК в Якутии начал проверку после нападения стаи собак на школьника
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Политика
Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Происшествия
Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек
Ранее власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.
Происшествия
Захоронение жертв фашистских карателей обнаружили в Псковской области
Останки десяти мирных жителей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пыталовском районе Псковской области у заброшенной деревни Каменка.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Общество
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей семье в Канаду
Принц Гарри покинул Великобританию и направился к своей супруге Меган Маркл и их сыну, восьмимесячному Арчи, в Канаду, сообщает в понедельник, 20 января, The Sun.
Общество
Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Происшествия
В Марий Эл при столкновении «скорой» с грузовиком погибли врачи
Кино
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Политика
Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
Экономика
Российские инвесторы положительно оценили назначение Михаила Мишустина
Вчера российский рынок акций опережал своих аналогов – индекс РТС повысился на 0,6% до 1 613 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,8% до 3 158 пунктов – так как инвесторы оценивали последствия для рынка сделанных накануне политических заявлений и назначение на должность премьер-министра Михаила Мишустина.
Политика
Кремль прокомментировал возможные причины отставки правительства Медведева
Информация об отставке правительства Дмитрия Медведева из-за несогласия части министров с поставленными в послании президента Федеральному собранию социальными задачами отчасти может быть правдива.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
В России предложили ввести понятие педагогической тайны
Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Общество
Петербург побил температурный рекорд 1957 года
Происшествия
Число погибших при пожаре в Томской области выросло
В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Политика
Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя Верховного суда РФ
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку.