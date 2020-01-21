Россия на заседании Совбеза ООН, посвященном обсуждению доклада ОЗХО об итогах расследования инцидента в Думе (Восточная Гута) в 2018 году, представила доказательства фальсификации применения химоружия.

с чего всё началось

Россия привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Об этом после неформального заседания Совета Безопасности ООН сообщил российский постпред Василий Небензя.

РФ изложила в Совбезе ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

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