Коронавирус
ИнтерфаксРФ может начать возобновление полетов с нескольких стран ЕС и Азии
В Роспотребнадзоре воздержались от комментариев относительно подлинности документа. Как сообщалось, оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и "Аэрофлота" открыть международное сообщение в два этапа.
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В Роспотребнадзоре назвали 9 стран, куда можно будет летать после возобновления авиасообщения
Комсомольская правда05:45
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