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Газета.Ru
Газета.Ru

РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц

В настоящий момент ограничения Россия вводит против физлиц или отдельных компаний. В законопроекте также предлагается обязать платежных операторов отчитываться о блокировках лиц, находящихся под санкциями РФ, на ежеквартальной основе.В источнике
С чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц

Газета.Ru04:12
РИА Новости

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

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RT на русском05:11
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В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

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Коммерсантъ03:17
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Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%

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ТАСС04:42
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Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь

Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.
Аргументы неделивчера в 15:56