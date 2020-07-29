РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
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В настоящий момент ограничения Россия вводит против физлиц или отдельных компаний. В законопроекте также предлагается обязать платежных операторов отчитываться о блокировках лиц, находящихся под санкциями РФ, на ежеквартальной основе.В источнике
С чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Интерфаксвчера в 06:51