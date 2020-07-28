Экономика
Газета.RuРФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц
В настоящий момент ограничения Россия вводит против физлиц или отдельных компаний. В законопроекте также предлагается обязать платежных операторов отчитываться о блокировках лиц, находящихся под санкциями РФ, на ежеквартальной основе.
Читать в источнике
Оценить397
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины
Интерфаксвчера в 06:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:09, Ашберн
Общество
YouTube удалил аккаунт телеканала «Царьград»
YouTube удалил аккаунт телеканала «Царьград». Об этом журналисты сообщили на сайте телеканала.
Брянские новости вчера в 04:49
Экономика
Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
Авто
Алкозамки поставят на все новые машины в России
Ждём нового подорожания ТС В минпромторге РФ работают над внедрением блокиратора в автомобили.
Ladaonline 04:18
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия вчера в 06:07
Общество
Названы готовые принять российских туристов страны Евросоюза
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Евросоюза, которые готовы принять российских туристов в ближайшее время.
Газета.Ru 03:57
Происшествия
ТАСС: Ефремов отказался давать показания во время следствия
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался давать показания, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 04:44
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga вчера в 12:38
Общество
Россияне с детьми от 16 до 18 лет получат выплату в 10 тысяч рублей
Как сообщает ToDay News Ufa, денежную помощь от государства получили семьи с детьми. Но возраст был ограничен – до 16 лет.
ToDay News Ufa 05:00
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ
RT на русском 03:08
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
Газета.Ru вчера в 09:42
Общество
Петербург на 4 месте в России по суточному приросту заболевших новым коронавирусом. Их в городе 165
За прошедшие сутки в России нашли 5 475 заболевших COVID-19. Новые случаи выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки.
Фонтанка.Ру 03:51
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Здоровье
Пристрастие к определенным продуктам может говорить о заболевании
Ученые сделали вывод, что постоянное желание есть определенные продукты, намекает на некоторые проблемы со здоровьем.
Миасский рабочий вчера в 23:30
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Экономика
Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%.
Urbc.Ru 01:48
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Финансы
Экономист дал россиянам советы на случай обвала курса рубля
Экономисты дали россиянам ряд советов. Они пояснили, что делать в случае обвала рубля.
ToDay News Ufa вчера в 04:14
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Олега Шатова
Полузащитник Олег Шатов покинул санкт-петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта, об этом сообщает пресс-служба клуба.
РИА Новости 03:19
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о трудоустройстве женщин с детьми которые находятся на декрете.
Лезги газет 00:31
Здоровье
Роспотребнадзор Татарстана не ждет второй волны коронавируса
В татарстанском Роспотребнадзоре допускают вероятность того, что вторая волна коронавируса, которая по мнению экспертов наступит осенью, может обойти республику стороной.
Kazanfirst.ru 03:54
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10