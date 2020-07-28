с чего всё началось

В настоящий момент ограничения Россия вводит против физлиц или отдельных компаний. В законопроекте также предлагается обязать платежных операторов отчитываться о блокировках лиц, находящихся под санкциями РФ, на ежеквартальной основе.

РФ может расширить санкции на компании находящихся под санкциями лиц

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