Экономика

Долг.рфДолг.рфРФ может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Для российского бизнеса, который работает через кипрские офшоры, грозит не просто резкий рост налоговой нагрузки, но и двойное налогообложение. Переговоры между Россией и Кипром пока зашли в тупик, и это грозит разрывом соглашения между странами.
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с чего всё началось

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
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