Экономика
ВедомостиРоссия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. Работавшие десятилетиями схемы перестали устраивать российские власти.
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.Ведомости18 июня в 14:22
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В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru 22:17
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В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
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Американец Кертис Блейдс победил Александра Волкова на UFC on ESPN 11 единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-46.
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Происшествия
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