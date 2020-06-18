По данным ЦБ, за 2019 г. Россия вложила в кипрские компании $14,5 млрд, а получила $8,1 млрд прямых инвестиций. Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

с чего всё началось

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. Работавшие десятилетиями схемы перестали устраивать российские власти.

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

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