Экономика
REGNUMРФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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Общество
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Политика
Власти США подали иск к Джону Болтону в связи с его книгой
Власти США подали в суд на бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, чтобы помешать ему опубликовать книгу о его пребывании в Белом доме.
Известия 18:23
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com 14 июня в 15:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Здоровье
Врач назвал самое доступное средство от курения
Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.
Радио Sputnik 19:00
Наука
Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу
По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи.
Evo-rus.com 08:56
Футбол
«Барселона» обыграла «Леганес» в матче Примеры
Каталонская "Барселона" обыграла "Леганес" в матче 29-го тура испанской Примеры.
Газета.Ru 18:55
Общество
В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп
В США наделала шума новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой Мэри Джордан.
Газета.Ru 16:46
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной
Роднина связала попадание Плющенко в список тренеров сборной в связи с переходом в его школу двукратной чемпионки мира среди юниоров Алексадры Трусовой.
Спорт день за днем 10:58
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:52
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Экономика
Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей
Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.
Сахалин.Инфо 18:29
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Политика
Трамп запретит полиции США применять удушающие приёмы
Полицейским в США запретят применять удушающие приёмы, если их жизнь не подвергается опасности, заявил американский президент Дональд Трамп перед подписанием указа о реформе полиции.
RT на русском 12:55
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 15:16
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление о демонтаже транзитных труб в России
Украина могла принять за «демонтаж» транзитных газопроводов в России ремонтные работы или замену дублирующих участков газопроводов, заявил RNS первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Rambler News Service 12:03
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Филиппу Киркорову за ролик о ВДВ
Русская Планета 16:30
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента 07:59
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet появились в России
Ранее издание speedme.ru писало, что компания General Motors и ее партнер по альянсу в Узбекистане компания UzAuto Motors подписали в середине февраля договор, по которому последняя сможет осуществлять реализацию автомобилей на экспортных рынках, таких как Россия, Казахстан и Белоруссия под брендом Chevrolet.
SpeedMe вчера в 03:06
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Общество
Собянин назвал возможный срок снятия оставшихся ограничений в Москве
Оставшиеся ограничения в Москве будут сняты не ранее середины июля. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 11:52
Общество
Ветеранов на парад Победы доставят на спецтранспорте
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 24 июня за ветеранами приедет специальный транспорт, который доставит их на Красную площадь, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:15
Происшествия
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к наградам
Перестрелка на Ленинском проспекте произошла накануне вечером.
РИА Новости 11:13
Общество
Рособрнадзор: школьники смогут сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рекомендации для проведения ЕГЭ не предусматривают обязательное ношение детьми масок и перчаток.
ТВ Центр 14:22
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Кино
Новый фильм Дэвида Финчера выйдет на Netflix в октябре
Создатель легендарного фильма Бойцовский клуб режиссер Дэвид Финчер представит свою новую картину Манк на стриминговом сервисе Netflix.
NewInform 14 июня в 11:19
Общество
Выезд из Пекина ограничили из-за новой вспышки коронавируса
Власти Пекина приняли решение ограничить выезд из столицы после новой вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади».
KM.ru 11:29
Общество
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24