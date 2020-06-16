Финансы

REGNUMREGNUMРФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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Россия в апреле увеличила вложения в US Treasuries почти на $3 млрд

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Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье

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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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Наука

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Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Политика

Путин обещал удивить «партнёров» с гиперзвуковым оружием

Ранее Путин заявлял, что появление у России гиперзвукового оружия делает «бессмысленными» огромные ассигнования некоторых западных стран на «сдерживание» Москвы.
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

РБК вчера в 17:50
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Общество

Пекин заявил об очень высоком риске распространения коронавируса

В воскресенье в Пекине, по данным правительства, протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
RuNews24.ru вчера в 01:17
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Политика

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ вчера в 16:20
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Футбол

Три футболиста «Спартака» вернулись в Россию на велосипедах

Три футболиста «Спартака-2» вернулись в Россию через границу с Финляндией на велосипедах.
Metaratings вчера в 15:26
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
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Происшествия

Следователи назвали основную версию ЧП на Ленинском проспекте в Москве

Экстремизм - одна из главных версий ЧП на Ленинском проспекте в Москве, где накануне молодой человек выстрелил в полицейских.
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
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Общество

Путин указал на важность эффективной помощи гражданам и предприятиям

Президент Владимир Путин отметил значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях коронавируса, пишет ТАСС.
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Общество

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
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Общество

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Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
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Культура

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит вчера в 17:03
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
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Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Известия вчера в 19:33
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Общество

Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Кузбассе

По данным оперштаба по предотвращению завоза и распространения COVID-19, на 16 июня в регионе зафиксировано 17 новых случаев.
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Политика

Жириновский предложил создать две Америки

Москва, 15 июня 2020, 12:05 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил создать две Америки для решения расовых проблем, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня.
REGNUM вчера в 05:05
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Наука

Формула смерти: индекс иммунитета укажет на риск умереть в реанимации

Ученые из Китая рассказали о новом маркере, который указывает на высокий риск летального исхода от коронавирусной инфекции пациентов отделений интенсивной терапии.
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Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
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Культура

Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба

Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
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Здоровье

В Самарской области количество случаев пневмонии выросло на 24%

Каждый второй заболевший коронавирусной инфекцией в Самарской области уже выздоровел и выписан из лечебного учреждения.
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Авто

Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели

Узбекская UzAuto Motors подписала договор о сотрудничестве с американской General Motors — в России открываются продажи сразу трех дешевых моделей Chevrolet.
АвтоВзгляд вчера в 05:36
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
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