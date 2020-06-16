Финансы
REGNUMРФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
Evo-rus.com 14 июня в 11:21
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Известия вчера в 23:52
Армия и оружие
Как добровольцы остановили десант ВСУ в Луганске: мнение эксперта
В годовщину крушения президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военных, опустив тот факт, что ВСУ к тому времени уже обстреливали Луганск с воздуха, а погибшие военные должны были участвовать в геноциде мирного населения ЛНР.
Утро.ru 00:45
Общество
В Кузбассе за сутки выздоровело больше пациентов, чем заразилось
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1079 пациентов с коронавирусом, медицинскую помощь получает 651 человек, выписаны 421 человек, скончались семеро.
REGNUM 00:45
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
Происшествия
В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека
За сутки жертвами инфекции за сутки стали пациента: мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина 69 лет По данным оперативного штаба на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Прецедент-Новосибирск 01:00
Политика
Зюганов ответил Путину по поводу Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными.
URA.Ru 00:30
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas
В социальных сетях набирает популярность видео, на кадрах которого девушка сравнивает песни российской группы с хитами когда-то популярного музыкального коллектива из США The Black Eyed Peas.
Экономика сегодня вчера в 18:49
Происшествия
Адвокат рассказал о самочувствии Ефремова после ДТП
РЕН ТВ вчера в 18:42
Гаджеты
Официально. Какие смартфоны Xiaomi первыми получат Android 11
Для начала в блоге XIaomi в Twitter появились данные о скором выходе бета-версии Android 11 для флагманских моделей Mi 10 и Mi 10 Pro.
Российская газета вчера в 10:36
Политика
Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана
Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение.
Национальная служба новостей вчера в 09:40
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Армия и оружие
С-400 собьет ракеты на гиперзвуке
Военный эксперт отметил, что перехват гиперзвуковых аппаратов является сложной задачей, для выполнения которой необходимы мощные радиолокационные станции (РЛС), системы цифровой обработки сигналов, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей.
Военное дело вчера в 01:11
Общество
Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер
Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
Происшествия
Следователи назвали основную версию ЧП на Ленинском проспекте в Москве
Экстремизм - одна из главных версий ЧП на Ленинском проспекте в Москве, где накануне молодой человек выстрелил в полицейских.
Российская газета 01:07
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Общество
Путин указал на важность эффективной помощи гражданам и предприятиям
Президент Владимир Путин отметил значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях коронавируса, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:39
Здоровье
Доктор Мясников высказался о второй волне коронавируса
Коронавирус вполне может к нам вернуться вместе с волной, ОРЗ, приходящей ежегодно осенью, примерно с октября по ноябрь.
SMINEWS в Иванове вчера в 19:29
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
В Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 июня 2020, 08:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 01:05
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Профиль 13 июня в 15:19
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Политика
Трамп вдвое сократит американский воинский контингент в Германии
Президент США Дональд Трамп пообещал сократить число военных в Германии до 25 тысяч. По его словам, страна просрочила свои платежи в НАТО.
ТК Звезда вчера в 16:51
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 вчера в 15:14