Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Здоровье В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 317

Армия и оружие Как добровольцы остановили десант ВСУ в Луганске: мнение эксперта В годовщину крушения президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских военных, опустив тот факт, что ВСУ к тому времени уже обстреливали Луганск с воздуха, а погибшие военные должны были участвовать в геноциде мирного населения ЛНР. 2

Общество Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 17

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. 18

Происшествия В Новосибирской области от коронавируса скончались три человека За сутки жертвами инфекции за сутки стали пациента: мужчины в возрасте 64 и 65 лет, и женщина 69 лет По данным оперативного штаба на утро 16 июня в Новосибирской области за сутки выявили 103 случая заражения коронавирусной инфекцией. 47

Политика Зюганов ответил Путину по поводу Конституции Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными. 2

Музыка Группу Little Big обвинили в плагиате хитов The Black Eyed Peas В социальных сетях набирает популярность видео, на кадрах которого девушка сравнивает песни российской группы с хитами когда-то популярного музыкального коллектива из США The Black Eyed Peas. 8

Гаджеты Официально. Какие смартфоны Xiaomi первыми получат Android 11 Для начала в блоге XIaomi в Twitter появились данные о скором выходе бета-версии Android 11 для флагманских моделей Mi 10 и Mi 10 Pro.

Политика Помпео потребовал немедленно выпустить осужденного в России Уилана Глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что вынесенный в России приговор американцу Полу Уилану по делу о шпионаже вызвал у него возмущение. 1,6K

Армия и оружие С-400 собьет ракеты на гиперзвуке Военный эксперт отметил, что перехват гиперзвуковых аппаратов является сложной задачей, для выполнения которой необходимы мощные радиолокационные станции (РЛС), системы цифровой обработки сигналов, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей. 12

Здоровье Доктор Мясников высказался о второй волне коронавируса Коронавирус вполне может к нам вернуться вместе с волной, ОРЗ, приходящей ежегодно осенью, примерно с октября по ноябрь. 37

Фигурное катание Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 4

Общество В Удмуртии выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом Ижевск, 16 июня 2020, 08:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 июня выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. 82