Россия, Канада и США являются наиболее уязвимыми государствами для нефтяного кризиса, заявлено в материале Bloomberg, которое ссылается на мнение специалистов Goldman Sachs.

РФ назвали одной из наиболее уязвимых стран для нефтяного кризиса

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