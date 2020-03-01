Армия и оружие

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В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, будут восприняты как враждебные и сбиты. «В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — цитирует ТАСС контр-адмирала.
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с чего всё началось

Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Командование группировки войск РФ не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии. Об этом сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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