Командование группировки войск РФ не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии. Об этом сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

с чего всё началось

В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, будут восприняты как враждебные и сбиты. «В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — цитирует ТАСС контр-адмирала.

РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Здоровье Врачи перечислили обязательные продукты на время поста «В рационе детей обязательно должны быть молочные и мясные продукты, особенно красное мясо, где есть достаточно легкоусвояемое железо», — добавил первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин.

Армия и оружие Войска Турции разрушили военный аэродром армии Асада в Алеппо Ударные беспилотники и артиллерия турецкой армии в воскресенье, 1 марта, нанесли удар по военному аэродрому сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Нейраб провинции Алеппо.

Шоу-бизнес 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.

Общество В Совфеде оценили расширение материнского капитала Сенатор Валерий Рязанский оценил подписание Путиным закона о расширении программы материнского капитала в России.

Общество Лувр временно закрылся из-за коронавируса Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.

Экономика Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.

Общество Первые три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Чехии Первые три случая заболевания коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы в Чехии, двое заразившихся размещены в пражской больнице Na Bulovce, один — в медучреждении города Усти-над-Лабем.

Футбол «Шахтер» проиграл в чемпионате Украины впервые с августа 2018 года В последний раз «Шахтер» проигрывал в чемпионате Украины 3 августа 2018 года, когда в рамках 3-го тура прошлого сезона команда под руководством Паулу Фонсеки уступила киевскому «Динамо» (0:1). До матча с «Ворсклой» беспроигрышная серия «Шахтера» составляла 48 матчей, из которых команда выиграла 41 встречу и 7 раз сыграла вничью.