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РИА Новости
РИА Новости

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока неизвестно.
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ТАСС

В Кремле негативно относятся к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским

ТАСС06:30
Коммерсантъ

Кремль негативно оценивает планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

Коммерсантъ06:06
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Песков прокомментировал план Польши арестовать смоленских авиадиспетчеров

РИА Новости06:13
РБК

Песков ответил на требование Польши арестовать диспетчеров по делу Ту-154

РБК05:48
URA.Ru

В Кремле дали оценку истории с выдачей диспетчеров Польше

URA.Ru05:46
Интерфакс

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Интерфакс02:21
RT на русском

В Кремле отреагировали на инициативу Польши об аресте диспетчеров

RT на русском05:51

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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