Египет засыпало российским зерном

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С начала сезона местная госкомпания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн пшеницы, максимальный объем для этого периода. По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии.