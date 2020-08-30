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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

С начала сезона местная госкомпания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн пшеницы, максимальный объем для этого периода. По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

РФ обеспечила 80% поставок пшеницы в страну Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в РФ позволили российской пшенице занять рекордные 80% рынка Египта — крупнейшего импортера этого зерна в мире.
Коммерсантъвчера в 17:59
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Национальное Аграрное Агентство

РФ обеспечила Египет импортной пшеницей на 80 процентов

Национальное Аграрное Агентство00:55
Экономика сегодня

Российский экспорт пшена в Египет составил почти 2,3 млн. тонн

Экономика сегодня00:35
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

Коммерсантъвчера в 17:59
Будущее России. Национальные проекты

Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44
The Moscow Post

Закончили с пивом - можно по зерну

The Moscow Postвчера в 04:33
ИА Красная Весна

Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Веснавчера в 08:36

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Лукашенко призвал белорусов направить энергию в созидательное русло

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах Брестской области, заявил, что жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, пора направлять энергию в созидательное русло.
РИА Новости03:47
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США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
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Уровень Мирового океана поднялся до критических значений

Британские исследователи из Университета Лидса вместе с Датским метеорологическим институтом пришли к выводу, что с 90-х годов повышение уровня океана составило 1,8 сантиметра, представив значение, предполагаемое худшим сценарием Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
ТК Звезда19:04
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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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