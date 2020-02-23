Общество

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Российским туристам могут разрешить расплачиваться на курортах Турции рублями, соответствующую возможность прорабатывают власти обеих стран. Об этом рассказал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу в интервью ТАСС, опубликованном 23 февраля.
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с чего всё началось

Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета в рублях на турецких курортах

Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки "Тур Антальи".
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Комсомольская правда05:43

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