Общество
ИзвестияРФ обсуждает возможность расплачиваться рублями на курортах Турции
Российским туристам могут разрешить расплачиваться на курортах Турции рублями, соответствующую возможность прорабатывают власти обеих стран. Об этом рассказал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу в интервью ТАСС, опубликованном 23 февраля.
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с чего всё началось
Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки "Тур Антальи".ТАСС05:12
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Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
Комсомольская правда05:43
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