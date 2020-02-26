Общество

The Moscow PostThe Moscow PostРФ ограничит авиасообщение с Ираном

Россия с 28 февраля временно ограничит авиасообщение с Ираном в связи с ситуацией с коронавирусом, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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Россия ограничивает авиасообщение с Ираном

Коммерсантъ10:14

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Россия ограничит авиасообщение с Ираном

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Минтранс объявил об ограничении авиасообщения с Ираном

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Россия с 28 февраля ограничивает авиасообщение с Ираном

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Интерфакс08:10

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

РИА Новости08:22
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Армия и оружие

В США признали безвыходное положение из-за гиперзвуковых ракет РФ

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По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
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Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
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