Экономика
ИнтерфаксРФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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с чего всё началось
В общей сложности в Венесуэлу из России шестью рейсами были отправлены $315 млн наличными в долларах и евро, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании ImportGenius.Forbesвчера в 15:30
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Экономика
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Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
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Стало известно об опасности голых щиколоток зимой
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Испанский голкипер команды «Лидс Юнайтед» Кико Касилья, ранее выступавший в составе мадридского клуба «Реал», может быть подвергнут дисквалификации в английском Чемпионшипе (второй по значимости футбольный чемпионат Англии) за расистские высказывания.
REGNUM 06:12
Гаджеты
AMD готовит ещё минимум три видеокарты начального уровня с Navi 14
Получается, что три GPU из пяти указанных в драйверах ещё не были представлены в каких-либо видеокартах.
3DNews 00:51
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Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
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Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
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В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
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Вести.Ru 05:59
Киберспорт
Blizzard выпустит настольную игру по World of Warcraft
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МИР 24 30 октября в 10:22
Футбол
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Часть заново построенной двухярусной трибуны открыли для болельщиков уже к началу нового чемпионата, а полностью "Холт Энд" был сдан в эксплуатацию в начале 1995 года.
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Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.
BFM.ru 05:08
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Бекмамбетов пожаловался Дудю на BadComedian
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Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
Российская газета 05:52
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Western Digital начала поставки накопителей на 96-слойной памяти 3D NAND QLC
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Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в «Голос»
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Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
3DNews вчера в 04:10
Армия и оружие
Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
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Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
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Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Экономика
В России впервые построят арктический танкер
«Совкомфлот» договорился о лизинговом финансировании постройки пилотного СПГ-танкера для проекта «Арктик СПГ 2». Соответствующее соглашение заключено с группой ВЭБ.РФ, госкорпорацией, финансирующий проекты развития отечественной экономики.
ДВ-РОСС 04:08
Армия и оружие
Из-за России армия США решила изменить калибр патронов
Как сообщают средства массовой информации США, они придут на замену используемых сейчас в НАТО патронам калибра 5,56-мм.
В городе R вчера в 11:39
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04