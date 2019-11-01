Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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с чего всё началось
В общей сложности в Венесуэлу из России шестью рейсами были отправлены $315 млн наличными в долларах и евро, пишет
 Bloomberg со ссылкой на данные компании ImportGenius.
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Подробнее о событии

Bloomberg сообщил об отправке из России в Венесуэлу 6 рейсов с $315 млн

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Получается, что три GPU из пяти указанных в драйверах ещё не были представлены в каких-либо видеокартах.
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«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой

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Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
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Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в «Голос»

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Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года

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Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России

Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
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Экономика

В России впервые построят арктический танкер

«Совкомфлот» договорился о лизинговом финансировании постройки пилотного СПГ-танкера для проекта «Арктик СПГ 2». Соответствующее соглашение заключено с группой ВЭБ.РФ, госкорпорацией, финансирующий проекты развития отечественной экономики.
ДВ-РОСС 04:08
Армия и оружие

Из-за России армия США решила изменить калибр патронов

Как сообщают средства массовой информации США, они придут на замену используемых сейчас в НАТО патронам калибра 5,56-мм.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

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