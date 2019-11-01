с чего всё началось

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Футбол Уфа — Локомотив 0:0 (Перерыв) Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своими ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Уфой».

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