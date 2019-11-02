Экономика
ИнтерфаксРФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
В общей сложности в Венесуэлу из России шестью рейсами были отправлены $315 млн наличными в долларах и евро, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании ImportGenius.Forbesвчера в 15:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
РИА Новости 13:37
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Происшествия
Число погибших после взрыва на танкере в Находке возросло до трех
Число погибших после взрыва газа на танкере "Залив Америка" в "Находке" увеличилось до трех.
Газета.Ru 00:31
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области.
Байкал24 вчера в 04:47
Происшествия
Пьяная девочка-подросток с топором разгромила дом в Ленобласти
15-летняя дебоширка проживает в Гатчине с отчимом. В Гатчине Ленинградской области девочка разгромила топором многоквартирный дом.
Пятый канал 01:39
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 07:22
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Наука
Роботы-кубики с коллективным разумом разработали в MIT
МедиаПоток вчера в 05:01
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава МИД добавил, что аль-Багдади «является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов».
ТК Звезда вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском вчера в 11:21
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Газета.Ru 13:56
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Футбол
Федотов: арбитр должен был удалить Азмуна за контакт с Обляковым
По моему мнению, игроку «Зенита» должны были показать красную карточку. Это серьёзное нарушение правил.
Чемпионат 13:14
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Киберспорт
В сеть выложили 2 часа геймплея Diablo 4
Bethub.org 12:59
Футбол
Астон Вилла — Ливерпуль 1:2
«Астон Вилла» могла преподнести сенсацию в чемпионате Англии. В рамках 11-го тура команда из Бирмингема принимала грозный «Ливерпуль».
ODDS.ru 12:56
Авто
GAC назвал дату старта продаж GS8 в России
Автоновости дня вчера в 11:16
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Общество
Жители Крыма признаны самыми позитивными пользователями соцсетей
После крымского региона идут жители Костромы, где показатель индекса равен 6,1, Ненецкого автономного округа (6,1), Краснодарского края (6,0). Чеченская республика, Ингушетия и Якутия расположились на нижних строчках в рейтинге позитивных пользователей, средний показатель «индекса любви» там составил 3,4.
Экономика сегодня вчера в 03:59
Армия и оружие
ЛНР и Украина завершили разведение сил у Золотого
Новостной фронт вчера в 11:08
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia вчера в 16:54
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Пономарева
В феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.
Взгляд.ру вчера в 08:18
Спорт
Пловец Морозов победил на дистанции 50 м на спине на этапе КМ в Казани
Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
RT на русском 12:41
Здоровье
4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики
Медики утверждают, что неприятные ощущения в центре грудной клетки, а также общий дискомфорт в верхней части тела и возникновение проблем с дыханием являются предынфарктными симптомами.
Московский Комсомолец 10:37
Общество
Эксперты заявили, что нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты утверждают, что отвечать словом "да" на прямой вопрос незнакомца опасно, потому что таким образом злоумышленники собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию.
Газета.Ru 11:36