с чего всё началось

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Авто Стартовали продажи обновленного Hyundai Solaris С сегодняшнего дня в Китае официально стартовали продажи обновленной версии автомобиля Hyundai Solaris/Verna.

Происшествия В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.

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Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

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Армия и оружие Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.

Экономика Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.

Гаджеты IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность группы вымогателей в Крыму Деятельность преступной группы, специализирующейся на вымогательстве, пресечена в Крыму сотрудниками управлений ФСБ и МВД по региону, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму.

Культура Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.

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Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.

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