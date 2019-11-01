Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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с чего всё началось
В общей сложности в Венесуэлу из России шестью рейсами были отправлены $315 млн наличными в долларах и евро, пишет
 Bloomberg со ссылкой на данные компании ImportGenius.
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Bloomberg сообщил об отправке из России в Венесуэлу 6 рейсов с $315 млн

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Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
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Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
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В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья

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