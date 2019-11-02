Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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с чего всё началось
В общей сложности в Венесуэлу из России шестью рейсами были отправлены $315 млн наличными в долларах и евро, пишет
 Bloomberg со ссылкой на данные компании ImportGenius.
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