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Мир новостей
Мир новостей

РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами. О задержании россиян в Беларуси стало известно 29 июля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
Интерфакс08:57
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Россия сообщила о доказательствах причастности Киева к задержанию россиян в Минске

Комсомольская правда11:43
Взгляд.ру

Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии

Взгляд.ру11:04
Lenta.ru

У России появились доказательства причастности Украины к делу бойцов ЧВК

Lenta.ru09:58
РИА Новости

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

РИА Новости10:31
Говорит Москва

СМИ: у Москвы есть доказательств причастности Киева к задержанию россиян в Белоруссии

Говорит Москва10:16
Национальная служба новостей

Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»

Национальная служба новостей10:39
РЕН ТВ

У РФ есть доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

РЕН ТВ09:27

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАНвчера в 05:40
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Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
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