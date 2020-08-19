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Мир новостей
Мир новостей

РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами. О задержании россиян в Беларуси стало известно 29 июля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
Интерфаксвчера в 08:57
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Комсомольская правда

Россия сообщила о доказательствах причастности Киева к задержанию россиян в Минске

Комсомольская правдавчера в 11:43
Говорит Москва

СМИ: у Москвы есть доказательств причастности Киева к задержанию россиян в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 10:16
Национальная служба новостей

Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»

Национальная служба новостейвчера в 10:39
РИА Новости

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

РИА Новостивчера в 10:31
Взгляд.ру

Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии

Взгляд.рувчера в 11:04
Lenta.ru

У России появились доказательства причастности Украины к делу бойцов ЧВК

Lenta.ruвчера в 09:58
РЕН ТВ

У РФ есть доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

РЕН ТВвчера в 09:27

«Джейме» и «Тайвин» поддержали идею переснять «Игру престолов»

Стоило только на днях Николаю Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) пошутить, что он "почти" подписал петицию, призывающую HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов" (хотя ранее он защищал шоураннеров), как вопрос вновь стал актуальным и обсуждаемым.
Российская газетавчера в 06:13

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58

Опубликованы новые фото трех версий iPhone 12 в чехлах

Портал 9to5Mac опубликовал фотографии макетов будущих моделей iPhone 12 в различных чехлах, что позволило пользователям поближе познакомиться с новыми устройствами, релиз которых планируется в октябре текущего года.
Газета.Ruвчера в 06:05
19

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUMвчера в 11:03
3

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
7

Вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника СКР

Вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника СКР Верховный суд (ВС) Крыма вынес приговор бывшим сотрудникам полиции и военнослужащему по делу о нападении на руководителя отдела Следственного комитета России (СКР) Алушты Константина Гирякова в 2017 году.
Коммерсантъвчера в 14:49