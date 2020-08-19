РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси
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По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами. О задержании россиян в Беларуси стало известно 29 июля.В источнике
С чего всё началось
У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»
Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
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Взгляд.рувчера в 11:04