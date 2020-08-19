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Мир новостей
Мир новостей

РФ получила доказательства участия СБУ в задержании россиян в Беларуси

По словам собеседника агентства, версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к инциденту с «вагнеровцами» получает всё больше подтверждений по результатам работы с вернувшимися на родину россиянами. О задержании россиян в Беларуси стало известно 29 июля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
Интерфакс08:57
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Россия сообщила о доказательствах причастности Киева к задержанию россиян в Минске

Комсомольская правда11:43
Взгляд.ру

Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии

Взгляд.ру11:04
Lenta.ru

У России появились доказательства причастности Украины к делу бойцов ЧВК

Lenta.ru09:58
РИА Новости

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

РИА Новости10:31
Говорит Москва

СМИ: у Москвы есть доказательств причастности Киева к задержанию россиян в Белоруссии

Говорит Москва10:16
Национальная служба новостей

Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»

Национальная служба новостей10:39
РЕН ТВ

У РФ есть доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

РЕН ТВ09:27

Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru10:28
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Координационный совет оппозиции в Белоруссии назвал состав президиума

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич - чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России "агрессивными и опасными для мира людьми", вешает на русский народ ярлык "народа-подлеца" и считает, что "Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей".
Газета.Ru11:47
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Экс-глава комитета ФБР признался в фальсификации оснований для «российского дела»

Бывший глава правового комитета американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кевин Клайнсмит признал вину за фальсификацию оснований для расследования о связи президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает Reuters.
Газета.Ru13:56
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