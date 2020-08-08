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Мойка78
Мойка78

Fitch присвоило России рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило о рейтинге Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне BBB со стабильным прогнозом. Как сообщили аналитики Fitch, по итогам 2020 года российская экономика сократится на 5,2% по сравнению с уровнем 2019 года.В источнике
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
 международного агентства.
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