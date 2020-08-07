Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $2,9 млрд) не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.