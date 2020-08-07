РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
международного агентства.
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