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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
 международного агентства.
Коммерсантъвчера в 17:43
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РБК

Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

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Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАСС7 августа в 16:31

Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $2,9 млрд) не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
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РБК7 августа в 09:34
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

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РБК7 августа в 05:27
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Онколог назвал основной признак предракового состояния

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РИАМО7 августа в 14:47
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясно7 августа в 14:14
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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