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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
«Кредитный рейтинг России на уровне BBB отражает ее надежную и последовательную политическую основу, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами»,— говорится в сообщении
 международного агентства.
Коммерсантъвчера в 17:43
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News.ru

Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики

News.ruвчера в 16:44
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфакс7 августа в 16:07
РБК

Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБКвчера в 19:02
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Коммерсантъвчера в 17:43
Комсомольская правда

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Комсомольская правда7 августа в 16:35
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Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

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Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАСС7 августа в 16:31

Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

До принятия нового документа все иностранные лекарства, включенные в список важнейших лекарств, не участвовали в аукционах, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) могли предложить их аналоги.
Общественная служба новостей7 августа в 04:49
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Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 19:56
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Смартфон Mi 10 Ultra станет новым флагманом Xiaomi

Новый Xiaomi Mi 10 Ultra оснащен гиперболическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, 120-кратный цифровым зумом для перископной камеры, 8/12 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также с 256/512-Гбайт скоростным накопителем.
МонаВиставчера в 13:26
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В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru7 августа в 03:21
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Какие факторы могут создать интригу в стартующем первенстве

Какие факторы могут создать интригу в стартующем первенстве Расклад в стартующем сегодня очередном чемпионате России, кажется, не сильно отличается от расклада в предыдущем, завершившемся две с небольшим недели назад.
Коммерсантъвчера в 18:46

Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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