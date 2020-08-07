Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

До принятия нового документа все иностранные лекарства, включенные в список важнейших лекарств, не участвовали в аукционах, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) могли предложить их аналоги.