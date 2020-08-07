98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 98 человек подтверждено инфицирование COVID-19, выздоровели еще 155 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, в том числе трое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.