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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
 подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Российская газета17:38
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Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

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