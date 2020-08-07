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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

РФ получила от Fitch суверенный рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской экономики на уровне «BBB». При этом, речь идет о «стабильном» прогнозе, отметили эксперты организации в специальном пресс-релизе.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
 подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Российская газетавчера в 17:38
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News.ru

Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики

News.ruвчера в 16:44
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфакс7 августа в 16:07
Коммерсантъ

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Коммерсантъвчера в 00:03
RT на русском

Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

RT на русскомвчера в 19:32
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Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

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Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Финмаркетвчера в 03:08
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Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кравчук назвал 4 способа добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Моя Москва.онлайнвчера в 13:31
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Врач-вирусолог оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

Москва, 9 августа 2020, 07:31 — REGNUM Вероятность распространения лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом, вызванной вирусом SFTS оценила врач-вирусолог Евгения Тарасова 8 августа в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».
REGNUM00:31
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В Белоруссии началось голосование на выборах президента

На пост главы государства претендуют пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, жена популярного блогера Сергея Тихановского Светлана, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Московский Комсомолец01:11

Bonanza Media: украинские спецслужбы допустили просчет в деле MH17

Украинские политики и военные обвиняют в крушении малайзийского авиалайнера борта MH17 российскую сторону, однако представленные доказательства указывают на причастность Киева к данной трагедии.
ПолитРоссия7 августа в 06:53
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